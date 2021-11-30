ФДМ продав з аукціону Калуську ТЕЦ

Фонд державного майна у вівторок, 30 листопада, продав з аукціону єдиний майновий комплекс державного підприємства "Калуська теплоелектроцентраль — нова" за 801 млн. грн, повідомляє Укрінформ.

Дані оприлюднені на ProZorro.Sale.

В аукціоні взяли участь сім компаній. У результаті переможцем визнано ТОВ "Костанза" з ціною 801 млн грн при стартовій ціні 230,2 млн грн (без ПДВ).

Проектна електрична потужність Калуської ТЕЦ складає 200 МВт. Вона постачає електроенергію на енергоринок України. Крім цього, станція входить до "Янтарського енергоострова", який синхронізований з об'єднаною енергосистемою Європи.

Переможець торгів отримає головний корпус, бункер вугілля, ацетилокисневу генераторну, електромережу, залізничну колію та інше майно держпідприємства.

Водночас, покупець майнового комплексу буде зобов'язаний, зокрема: зберегти основний вид діяльності підприємства щонайменше протягом 5 років, погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом, погасити прострочену кредиторську заборгованість підприємства та недопустити звільнення працівників з ініціативи власника або уповноваженого їм органу щонайменше 6 місяців.

Видання "Косатка" писало﻿, що у травні 2019 року Кабінет Міністрів України передав Калуську теплоелектроцентраль з державної в комунальну власність міста Калуш.

25 вересня 2019 року голова комітету з питань енергетики Андрій Герус повідомив про те, що Комісія в сфері розгляду скарг щодо державної власності при Міністерстві юстиції скасувала перереєстрацію Калуської ТЕЦ і повернула її в державну власність.