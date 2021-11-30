Meta полює на українських студентів: пропонує платне стажування

У компанію Марка Цукерберга наймають розробників та інтернів з України, вдаючись до допомоги своїх співробітників родом із нашої країни. Інтерес становлять випускники університетів 2021-2022 рр., яких після відбору відправлять до Дубліна чи Лондона на термін до 16 днів, повідомляє UBR.

Витрати на релокацію в екс-Facebook (зараз компанія називається Meta) беруть на себе.

Наразі пропозиція передбачає як працевлаштування у холдинг для вже кваліфікованих інженерів, так і тимчасове стажування для студентів.

У повідомленні розробниці Meta з України йдеться, що релокація пройде на найвищому рівні за повної юридичної, фінансової та емоційної підтримки відповідного підрозділу.

До того ж зарплату отримуватимуть у тому числі й інтерни. Єдиною умовою для них є подальше повернення як мінімум на один семестр в Україну для завершення навчання в університеті.

Серед варіантів працевлаштування для профі відкриті пропозиції щодо роботи як Software Engineer та Rotational Network Engineering.

Для стажувань доступні такі напрямки: Software Engineer та Production Engineer. Причому процес подання заявок настільки розбюрократизований, що резюме всіх зацікавлених у даній можливості співробітниця Meta Анастасія Степанова не проти прямо приймати до свого месенджера.