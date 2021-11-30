"Київстар" готовий відмовитися від технології 3G у 2025 році

Один з найбільших українських мобільних операторів "Київстар" для більш ефективного управління мережею в майбутньому готовий пожертвувати технологією 3G у перспективі 2025 року, повідомляє УНІАН.

Про це повідомив президент компанії Олександр Комаров під час прес-конференції в Києві.

"В майбутньому потрібно буде більше уваги приділяти ефективному налагодженню управління мережею і для цього, імовірно, в перспективі 2025 року доведеться відмовитися від використання технології 3G" , - зазначив Комаров.

При цьому, він підкреслив, що у світі є певне розчарування технологією 5G, і сподівання на інтерес B2B-сектору до технології поки що не виправдовуються.

"Запуск 5G буде виправданий, коли кількість смартфонів з підтримкою технології в мережі досягне 20% від загальної кількості девайсів, зараз це близько 1%" , - додав Комаров.

Компанія "Київстар" 23 роки працює в Україні, і визнана як найдорожчий бренд України, найбільший платник податків у галузі зв’язку, кращий роботодавець та соціально-відповідальна компанія

