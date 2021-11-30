У Запоріжжі через балкон, що обвалився, загинув чоловік
Моторошний випадок стався в Запоріжжі. Чоловік загинув через балкон, який обвалився в будівлі на четвертому поверсі, повідомляє УНІАН.
Інцидент стався на вулиці Олександрівській. Будівля, де сталася трагедія, не експлуатувалася. Балкон обвалився з четвертого поверху, коли на ньому стояв 36-річний чоловік. Потерпілого затиснуло уламками бетонної конструкції.
Рятувальники дістали чоловіка з-під уламків та передали лікарям. Травми виявилися несумісними з життям, житель Запоріжжя помер в машині "швидкої допомоги".
На місці інциденту працювали три одиниці техніки ДСНС та 15 осіб особового складу. Причини та обставини трагедії з'ясовуються. Правоохоронці проводять розслідування.