У ОП готують ратифікацію Україною Стамбульської конвенції

Президент Володимир Зеленський підтримує приєднання України до Конвенції Ради Європи з запобігання насильству щодо жінок та домашнього насильства та боротьбу з цими явищами (Стамбульської конвенції), повідомляє Ділова столиця.

21 вересня 2020 року Зеленський підписав Указ "Про невідкладні заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав постраждалих від такого насильства", покликаний забезпечити інтегрований підхід до подолання домашнього насильства. Кабінет міністрів у квітні поточного року затвердив План невідкладних заходів щодо запобігання та протидії насильству.

Наразі в Офісі президента завершується підготовка до подання на розгляд Верховної Ради проекту закону "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок та домашньому насильству та боротьбу з цими явищами".

Позиція Володимира Зеленського щодо необхідності приєднання України до Стамбульської конвенції є принциповою та незмінною. Після завершення відповідних процедур глава держави внесе законопроєкт до парламенту для ратифікації.