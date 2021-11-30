WhatsApp і iMessage передають ФБР дані про користувачів

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США стверджує, що збирати дані з сервісів WhatsApp від Facebook і iMessage від Apple особливо легко. Зокрема, якщо у ФБР є ордер або повістка до суду, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Судячи з раніше не опублікованого документа ФБР, який є в розпорядженні видання Rolling Stones, найпопулярніші додатки для обміну зашифрованими повідомленнями iMessage і WhatsApp також є найбільш вседозволеними.

Хоча документ ФБР не ставить під сумнів здатність додатків захищати від хакерів і найманих шпигунів, в ньому описується, як правоохоронні органи мають кілька законних шляхів для отримання конфіденційних даних користувачів з найпопулярніших месенджерів.

Документ під назвою "законний доступ" і підготовлений спільно науково-технічним відділом і відділом оперативних технологій бюро, дає уявлення про можливості ФБР законно отримувати величезні обсяги даних з найпопулярніших у світі додатків для обміну повідомленнями, багато з яких підкреслюють безпеку і шифрування своїх послуг.

На думку ФБР, WhatsApp - це джерело приватних даних користувачів. Згідно з документом ФБР, WhatsApp може кожні 15 хвилин передавати ФБР інформацію про відправника і адресата. Йдеться про список контактів, заблокованих користувачів, а також список контактів, які внесли даного користувача в контакти.

Додаток iMessage від Apple також надає дані про користувачів в правоохоронні органи США. У документи наголошується, що за запитом ФБР месенджер може передати базові відомості про Користувача, дані за останні 25 днів про пошукові запити, дані про те, хто шукав його в додатку.

При цьому ні WhatsApp, ні iMessage не передають ФБР інформацію про зміст самих повідомлень, які користувачі пишуть один одному.

Видання також пише про такі Месенджери, як Signal і Wickr. Вони надають ФБР лише базову інформацію про користувачів. А Telegram і зовсім буде ділитися даними лише в тому випадку, якщо проти користувача ведеться розслідування про тероризм.