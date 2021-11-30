Луценко пояснив, чого треба боятися Зеленському

Президент України Володимир Зеленський має боятися не можливого державного перевороту, а енергетичного колапсу, який насувається на Україну. Про це сказав колишній генпрокурор України Юрій Луценко, повідомляє Україна 24.

"Пану Зеленському потрібно боятися не путчу 1 грудня, не буде його. Боятися потрібно 20-х чисел січня. Бо саме у ці дні, за думкою усіх експертів, яких я знаю із енергетики, може статися енергетичний колапс. Оточення Зеленського забуло, що у нас є зима і до неї потрібно готуватися. Перший рік якось проїхали, а тепер у нас найменші в історії України запаси газу, вугілля, води для гідроелектростанцій" , - каже він.

На думку Луценка, нищівного енергетичного удару по України готується завдати президент РФ Володимир Путін з допомогою Олександра Лукашенка.

"Путін зрозумів, що у ми у найболючішій точці, коли президент непопулярний, м'яко кажучи, коли від нього відвернувся Захід, бо він гидує цією брехнею, якою фонтанує ОП. У цей момент Путін готується завдати вирішального удару - енергетичного. Головна проблема Зеленського і наша - Володимир Путін.

Сьогодні ми тримаємося на електроенергії тільки тому, що нам її поки що дає Лукашенко за потрійним тарифом. Поки що ми маємо тепло, бо замість вугілля ми спалюємо й так недостатні запаси газу. Уявіть собі: газ закінчується, вугілля нема, Лукашенко, який є по суті "лднр", картопляний Дуче, відключає електроенергію - у нас починаються віялові відключення, якщо зима буде м'якою, або цілими областями вирубатися (електроенергія,-ред), якщо буде холодною".

Політик переконаний, що у ці кризові для країни часи Володимиру Зеленському слід примиритися із опозицією, аби впоратися із кризою.

"Газу нема, відповідно холодно у хаті і людям нема куди ходити на роботу. А коли нема роботи, що будуть думати люди, що робитимуть? Я не хочу Майдану саме тому, що сьогодні цим може скористатися ворог. Але і Зеленський має думати про це. Він має сісти за стіл з опозицією і сказати, що ми в одному човні".

Прокоментував Юрій Луценко і заяву Володимира Зеленського про те, що в Україні 1 грудня має відбутися державний переворот:

"Його (Зеленського,-ред) годують усіма цими фейками, дурницями, легендами про страшні замахи на нього, сім'ю. Вигадуються якісь неймовірні підпільні організації. Путч імені Васі Лаптєва, господи пробач. Ви уявляєте, як зараз із нас сміється увесь світ? На підставі п'яного базару трьох відставних офіцерів і одного Васі Лаптєва президент України заявляє про держпереворот конкретно 1 грудня".