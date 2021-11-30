Гетьманців розповів, як шукатимуть "зайві" доходи громадян

Міністерство фінансів готує проект закону, який передбачає непрямі методи податкового контролю. Потрібно буде сплачувати податки із доходів, які громадяни не можуть підтвердити, повідомляє UBR.

"Як це буде працювати? Ви робите дорогу покупку - квартиру, машину. Податкова бачить вашу покупку в реєстрі, порівнює з наявними у вас доходами, якщо сума істотно перевищує ваші доходи, і ви за запитом податкової не можете пояснити, звідки у вас ці гроші , то потрібно буде сплатити податок з цієї суми в розмірі 18% " , – зазначив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев в інтерв'ю "Forbes Україна".

За його словами, на даному етапі більшість працездатних громадян України (10 млн осіб) не показують свої доходи.

Як розповів, новацію не варто називати "податком на витрати", тому вони не оподатковуватимуться. А довести легальність коштів можна буде доходами, отриманими за все життя. Сплати 18% збору з непідтверджених доходами витрат можна уникнути, задекларувавши їх у рамках податкової амністії.