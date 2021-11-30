У США 15-річний підліток відкрив стрілянину в школі: троє загиблих

Щонайменше троє учнів загинули під час стрілянини в школі в місті Оксфорд штату Мічиган у США, повідомляє Лента.Ру.

"Троє загинули, шість отримали вогнепальні поранення" , - заявив представник американських правоохоронних органів на прес-конференції.

Як розповів представник поліції, зловмисник під час перебування у школі здійснив від 15 до 20 пострілів із напівавтоматичного пістолета, з яким його і затримали. Найімовірніше, убиті є учнями.

За інформацією поліції, стрілянину відкрив 15-річний підліток.