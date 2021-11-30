У Грузії порушили кримінальну справу проти адвоката Саакашвілі

Проти адвоката колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі Нікі Гварамії прокуратура порушила кримінальну справу. Правозахисника звинувачують у неповазі до суду, яка виразилася в образі учасника процесу, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"В ході судового засідання адвокат Ніка Гварамія звернувся до учасників-прокурорів - з образливими словами, які на той момент залишилися поза увагою суду та інших учасників процесу" , - йдеться в заяві прокуратури Грузії.

Зазначається, що кримінальну справу проти адвоката порушено після вивчення відеозапису судового засідання. Правозахисника звинувачують за ч. 1 ст. 366 КК Грузії (неповага до суду, що виразилася в образі учасника судочинства). Гварамії загрожує штраф або позбавлення волі на строк до одного року.

У прокуратурі зазначили, що на наступному засіданні, яке призначене на 23 грудня, звинувачення виступить з клопотанням видалити Гварамію із залу суду.

Крім того, прокуратура звернулася до комісії з етики колегії адвокатів Грузії з проханням дати правову оцінку діям Гварамії і почати проти нього дисциплінарне провадження.

Нагадавши, засідання у справі Саакашвілі відклали до 23 грудня через сутички біля будівлі суду в Тбілісі прихильників колишнього президента і поліції.