Україна та Франція підписали контракт на будівництво 5 кораблів

Французька суднобудівна компанія ОСЕА та українська компанія НІБУЛОН підписали контракт про будівництво 5 суден для потреб Держприкордонслужби України у Миколаєві, 15 вже будуються у Франції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні, 30 листопада, між французькою суднобудівною компанією ОСЕА та українською компанією Нібулон було підписано контракт про будівництво п'яти суден для потреб Держприкордонслужби України. Виробництво буде зосереджено у Миколаєві" , – йдеться у повідомленні на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

У міністерстві уточнили, що українські прикордонники отримають 20 таких кораблів, 15 з яких збудують у Франції.

"Передача першого судна пройде в Одесі. Планується, що його спустять на воду вже 9 грудня. У січні 2022 року екіпаж судна пройде спеціальну перепідготовку з французькими фахівцями" , - повідомили у МВС.

Реалізація такого проекту стала можливою завдяки підписанню 2019 року рамкової міжурядової угоди між Україною та Францією. Загалом вона передбачає кредитування урядом Франції та провідними європейськими банками будівництва французьких кораблів на суму 136,5 млн євро з локалізацією частини виробництва в Україні.

Угоду підписали представники двох суднобудівних компаній.

"Після того, як представники французької компанії провели вивчення українських підприємств, вони з'ясували для себе те, що Україна виробляє одні з найкращих у світі надувних човнів з жорстким корпусом - марки Brig. У майбутньому цими човнами буде укомплектовано 20 суден для Держприкордонслужби України. Після роботи на українському ринку ОСЕА вирішила базово комплектувати свої судна українськими надувними човнами. Крім замовлення МВС французька компанія вже обговорює підписання двох великих контрактів на виробництво кораблів у новій комплектації з українськими човнами Brig" , - наголошується в повідомленні.

У відомстві нагадаємо, що вже навесні 2022 року в Україну прибуде перший катер компанії ОСЕА для Держприкордонслужби.