Кулеба відповів Лукашенку на визнання Криму та готовий діяти

Україна діятиме у разі, якщо самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідає окупований Крим, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Ризі, де відбувається зустріч глав МЗС країн НАТО.

"Я думаю, що немає сенсу оцінювати кожен прояв потоку свідомості, який регулярно здійснює на різних медійних платформах Олександр Лукашенко. Ми будемо оцінювати його дії. Якщо Білорусь дійсно визнає незаконну окупацію Криму Росією, це завдасть непоправного удару по українсько-білоруським відносинам. Ми діятимемо по повній програмі. Крим це не те питання, де ми дозволяємо собі стриманість" , – сказав Кулеба.

Сьогодні, 30 листопада, Олександр Лукашенко заявив, що Крим "де-юре" та де-факто" є частиною Росії. Він також поділився планами відвідати півострів разом із російським лідером Володимиром Путіним.