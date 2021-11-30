Монастирський звернувся до учасників мітингів 1 грудня

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявляє, що правоохоронці зроблять усе можливе для недопущення провокацій на мітингах у центрі Києва 1 грудня, повідомляє УНІАН.

"Звертаюся до тих, хто збирається взяти участь у масових акціях 1 грудня! Прошу вас дотримуватися правопорядку та керуватися почуттям громадянської відповідальності" , - закликав Монастирський.