Монастирський звернувся до учасників мітингів 1 грудня
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявляє, що правоохоронці зроблять усе можливе для недопущення провокацій на мітингах у центрі Києва 1 грудня, повідомляє УНІАН.
"Звертаюся до тих, хто збирається взяти участь у масових акціях 1 грудня! Прошу вас дотримуватися правопорядку та керуватися почуттям громадянської відповідальності", - закликав Монастирський.
"Я - учасник обох Майданів, і для мене право на волевиявлення, свободу мирного зібрання та дотримання прав і свобод громадян мають високу цінність. У Нацполіції та Нацгвардії також є люди, які пройшли Майдани, а ще більше тих, хто брав участь у бойових діях у зоні проведення Антитерористичної операції або Операції об’єднаних сил. Можете не сумніватись, що ті, хто зараз стоять на службі громадського порядку, з повагою ставляться до виявлення громадянської позиції і так само очікують поваги до себе. Вони - на сторожі вашої безпеки і роблять усе для недопущення провокацій", - запевнив міністр.