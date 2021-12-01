США заявили про постійну готовність запровадити санкції проти РФ

Сполучені Штати завжди готові зробити будь-які кроки щодо можливого введення санкцій щодо Росії у зв'язку з ситуацією біля кордону з Україною, проте спочатку мають намір консультуватися зі своїми європейськими союзниками, повідомляє ТАСС.

Про це заявила на регулярному брифінгу для журналістів прессекретар Білого дому Джен Псакі. Їй було поставлено питання про те, чи буде закликати адміністрація Конгрес запровадити санкції проти Росії, якщо вона "вторгнеться в Україну".

"Я думаю, що ми спочатку зробимо крок, який полягатиме в тому, що наш держсекретар продовжить дискусії зі своїми європейськими партнерами в регіоні, щоб подивитися, які кроки, якщо потрібно буде, слід зробити" , - відповіла представник Білого дому.