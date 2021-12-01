Місячний календар на грудень: сприятливі та несприятливі дні
Коли можна буде побачити грудневу повню – дивіться інформацію про те, як рухатиметься місяць впродовж грудня, повідомляє 24 Канал.
За місячним календарем можна визначити сприятливі та несприятливі для справ дні.
Сприятливі дні цього місяця: 5, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 24, 25 грудня.
Несприятливі дні грудня: 3, 19, 29, 30 грудня.
Місячні фази у грудні:
- Молодик – 4 грудня о 10:42.
- Повня – 19 грудня о 07:35.
- Висхідний місяць – з 5 по 18 грудня.
- Місяць – з 1 по 3 і з 20 по 31 грудня.
- Місячне затемнення – немає.
- Сонячне затемнення – 4 грудня.