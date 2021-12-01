Місячний календар на грудень: сприятливі та несприятливі дні

Коли можна буде побачити грудневу повню – дивіться інформацію про те, як рухатиметься місяць впродовж грудня, повідомляє 24 Канал.

За місячним календарем можна визначити сприятливі та несприятливі для справ дні.

Сприятливі дні цього місяця: 5, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 24, 25 грудня.

Несприятливі дні грудня: 3, 19, 29, 30 грудня.

Місячні фази у грудні: