У Міненерго запевнили, що ситуація з вугіллям стабілізувалася
Ситуація із запасами вугілля для українських підприємств теплової генерації стабілізувалася. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Ділова столиця.
"Останні дні ми бачимо стабілізацію в постачанні, пішло накопичення", — сказав міністр.
За його словами, достатню кількість кораблів із вугіллям законтрактував холдинг ДТЕК, а один корабель уже розвантажений для ПАТ "Центренерго".
Галущенко зазначив, що рух кожного судна зараз постійно відстежується.
Чиновник також повідомив, що є невеликий імпорт вугілля з Польщі — близько 120 тис. тонн на місяць, у листопаді надійшло 45 тис. тонн вугілля із Казахстану за старими контрактами.