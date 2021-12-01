Валютний ринок середи: підсумки дня

Першого дня зими попит на валюту на міжбанківському валютному ринку був настільки великим, що Національному банку довелося тричі виходити з інтервенцією на продаж.

Головною причиною стало те, що покупки нерезидентів для виведення чергової порції дивідендів та імпортерів за новими контрактами збіглися за часом зі зниженням пропозиції валюти від експортерів, яким уже виплатили компенсацію ПДВ, і вони не так гостро потребували оборотної гривні. Крім того, негативне політичне тло та мітинги протесту в столиці спровокували іноземних інвесторів більш активно купувати валюту на кошти, отримані від погашення ОВДП. Незважаючи на те, що на початку торгів дисбаланс між продавцями та покупцями був не таким суттєвим, обійтися без втручання Нацбанку все ж таки не вдалося. І тільки його активні дії хоч і не зупинили, але злегка пригальмували падіння гривні, що відновилося.

Закрили торги середи на 14,5 копійок на купівлі та на 14 копійок на продажу вище, ніж у вівторок.

Хід торгів

Стартові котирування – 27,10/27,20 (купівля/продаж).

Торги середи відкрилися ширше, ніж у вівторок: спред на відкритті становив 10 копійок. Перша угода на 0,5 млн. доларів за ціною 27,16 гривень пройшла о 9:20. Спочатку кількість продавців та покупців була приблизно рівною, і на ринку йшла розмірена торгівля в діапазоні 27,15-27,20 гривень. До 10:20 котирування навіть ненадовго опустилися до 27,12 гривні на купівлі та 27,16 гривні на продажу. Низькі ціни привабили покупців, які вчора вирішили почекати, до якого рівня опуститься долар. Вони почали виставляти заявки, і котирування відразу відреагували зростанням. Вже на 12:30 цінник продавців наблизився до рівня 27,30. Національний банк зрозумів, що зволікати не варто, і вийшов із інтервенцією на продаж за ціною 27,29 гривень. Регулятор продав 50 млн. доларів, але не збив ажіотаж. Тоді він вийшов повторно і продав ще 50 млн. доларів, але вже за ціною 27,30 гривень. Коли ж стало зрозуміло, що цього недостатньо, Нацбанк вийшов втретє з продажем по 27,32 гривень. Третій вихід регулятора виглядав більш ніж переконливо, і спекулянти, які напередодні розганяли курс вгору, почали продавати валюту, фіксуючи прибуток. У результаті, в районі 27,32 гривень зростання вдалося призупинити.

Котирування закриття торгів – 27,30/27,32 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зріс на 123 млн. доларів порівняно з вівторком і склав 307,6 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,1871 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,1871 гривень. Офіційний курс долара на 2 грудня встановлено на позначці 27,2296 гривень за долар, зростання на 1,54 копійки.

встановлено на позначці 27,2296 гривень за долар, зростання на 1,54 копійки. Офіційний курс євро на 2 грудня встановлено на позначці 30,8443 гривні за євро, зниження на 7,78 копійок.

Готівковий долар у оптових обмінниках Києва за день подорожчав на 10 копійок. Вранці оптові обмінники Києва починали продавати готівкового «американця» по 27,22-27,23 гривні. Вже до обіду цінник зріс до 27,28 гривні, а до 17 години долар продавали вже по 27,32-27,33 гривні.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:00 – 1,1352 долари. Сьогодні євро цілий день здійснював різкі рухи між рівнями 1,1303 та 1,1359 долара, не в змозі вирішити, зростати йому чи падати. Готівковий євро у столиці за день подорожчав на 15 копійок: уранці його продавали по 30,75-30,80 гривень; надвечір ціна піднялася до 30,90-30,95 гривень.

Російський рубль сьогодні продовжив зміцнення до американського долара і надвечір зріс до 73,70 рублів за долар. Станом на 17:00 карбованець торгується в діапазоні 73,76-73,84 рубля за долар. Готівковий карбованець у столиці вдень продавали по 3,63-3,65 гривні за 10 рублів; надвечір деякі обмінні пункти підняли продаж до 3,66 гривень за 10 рублів.