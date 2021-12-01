1 грудня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються День особливих дітей, Всесвітній день боротьби зі СНІДом, Міжнародний день невролога, День Антарктиди, День без мистецтва, повідомляє УНІАН.

В Україні - День працівників прокуратури, в США - День цивільного повітряного патруля, День троянди Паркс, День поїдання червоних яблук, День різдвяних вогнів, День захисної упаковки, Середа "Виберіть жінок", в Панамі - День вчителя, в Узбекистані - День Каракалпацької мови, в Казахстані - День першого президента, в Португалії - День відновлення незалежності, в Чаді - День свободи і демократії, в Румунії - День національного єднання, в Ісландії - День самоврядування, в ЦАР - День Республіки, в ОАЕ - День мучеників, день поминання, в Таїланді - День дамронга Ратчанубаба, в Коста-Ріці - день розформування Збройних Сил.

Пам'ятні дати 1 грудня, річниці та події

1 грудня 1800 Вашингтон був наділений статусом столиці США. Територію нової столиці назвали округом Колумбія на честь Христофора Колумба, а саме місто - Вашингтоном на честь першого президента США. Розробкою плану нового міста зайнявся військовий інженер і учасник війни за незалежність П'єр Ланфан. Архітектура сучасного Вашингтона увібрала в себе всі стилі, напрямки та епохи.

У Вашингтоні розташовані резиденція президента США - Білий дім, Конгрес, Верховний Суд та інші федеральні установи, а також представництва найбільших корпорацій, банків, адвокатських контор, штаб-квартир різних організацій. Тут знаходиться Національна академія наук, Ботанічний сад, Смітсонівський інститут, п'ять університетів, більше сотні музеїв.

1 грудня 1945 року була заснована Міжнародна демократична федерація жінок. Це сталося на Міжнародному жіночому конгресі, який проходив у Парижі в складний час - відразу після закінчення Другої світової війни. Федерація підтримує зв'язок з ООН і бере участь в її діяльності, а також в роботі її спеціалізованих установ - ЕКОСОС і ЮНЕСКО.

1 грудня 1953 року в газетних кіосках Чикаго з'явився перший номер чоловічого журналу "Playboy". Видання вийшло накладом 70 тисяч примірників. Його засновник Х'ю Хефнер сумнівався, що коли-небудь випустить другий номер. Але за тиждень розійшлися три чверті тиражу, а до кінця першого десятиліття журнал продавався тиражем більше мільйона примірників. До речі, саме Хефнер придумав раз на місяць поміщати на розгорнутому внутрішньому вкладиші журналу фотографію красивої оголеної дівчини. Перший номер "Playboy" прикрасила фотографія Мерилін Монро з еротичного календаря за 1949 рік. У різний час для журналу позували Елізабет Тейлор, Сінді Кроуфорд, Памела Андерсон та інші відомі жінки. Для багатьох зірок шоу-бізнесу та кіно "Playboy" став стартовим майданчиком. Сьогодні "Playboy" - один з найвідоміших у світі брендів.

1 грудня 1959 року у Вашингтоні був укладений договір про Антарктику, що передбачає демілітаризацію району Антарктиди, використання його у виключно мирних цілях і перетворення в зону, вільну від ядерної зброї. Він набув чинності 23 червня 1961 року після його ратифікації 12 державами - початковими учасниками, чиї вчені проводили активні дослідження на території Антарктики. Зараз членами Договору є 46 країн, частина з яких - консультативні сторони.

Договором заборонено створення в районі південніше 60-ї паралелі південної широти військових споруд, проведення військових маневрів, випробувань будь-яких видів зброї, ядерних вибухів, розміщення і поховання радіоактивних відходів, також заборонено в цьому районі проведення будь-яких заходів військового характеру, що, перш за все, направлено на створення умов для захисту вразливої екосистеми Антарктики. Що стосується живих ресурсів, то договір жорстко регламентує їх промисел. Будь-яка діяльність в Антарктиці, навіть туризм, а тим більше судноплавство, рибальство, прокладка кабелів і трубопроводів, перш, ніж вона буде дозволена, повинна на міжнародному рівні пройти процедуру попередньої оцінки її впливу на навколишнє середовище Антарктики.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 1 грудня вшановує пам'ять святих мучеників Платона Анкірського і Романа Кесарійського. Їм моляться про матеріальне благополуччя. У народі цей день називають "Зимовим покажчиком", адже погода в цей день визначає погоду на всю зиму.

Що сьогодні не можна робити

У цей день категорично забороняється сваритися - сварки можуть затягнутися на весь рік. Постарайтеся ні на кого не злитися, стримуйте свої емоції і будьте доброзичливими.

Прикмети на 1 грудня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

тепло - зима теж буде теплою і м'якою, і навпаки;

сильний вітер - взимку буде багато хуртовин і хуртовин;

погода швидко змінюється - зима буде мінливою;

яка погода вранці, вдень і ввечері, такою вона буде, відповідно, в грудні, січні і лютому.

Іменини 1 грудня

Іменини у Платона, Романа і Миколи.

Автори: Нана Чорна, Крiстiна Кащавцева