НАТО нарощуватиме військову присутність у Чорному морі

Регіон Чорного моря має для НАТО велику стратегічну вагу, тож, виходячи з агресивної поведінки та риторики Росії у цьому регіоні, Північноатлантичний Альянс має всі підстави зберігати пильність та нарощувати власну військову присутність, повідомляє Укрiнформ.

Про це сьогодні у Ризі під час пресконференції за підсумками першого дня зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу заявив Генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання Укрінформу.

«НАТО збільшило свою військову присутність у регіоні Чорного моря на суходолі, в морі та в повітрі. Ми зробили це як частину значного посилення нашого Альянсу, яке відбувалося з 2014 року, і ми продовжуємо оцінювати та аналізувати заходи в рамках подальшого уточнення наших позицій у цьому регіоні, який має велику стратегічну важливість для НАТО» , - наголосив Столтенберг.

Він зауважив, що така стратегічна вага Чорного моря для НАТО є очевидною, адже три країни НАТО (Болгарія, Румунія і Туреччина – ред.), а також два близькі партнери НАТО, - Україна і Грузія, - є прибережними чорноморськими країнами.

«Саме у цьому регіоні ми бачимо незвичайну концентрацію російських сил. Ми бачимо, що Росія є відповідальною за підривні дії, вона продовжує агресивні дії, включаючи кібернетичні та гібридні акти агресії проти України. Росія підтримує агресивну риторику проти цієї суверенної та незалежної держави, яка є близьким партнером для НАТО. Тож все це є приводом для Альянсу, зберігати пильність, бути присутнім (в регіоні), бути активним та аналізувати, які ще дії є необхідними» , - зауважив Столтенберг.

Він нагадав, що вже завтра проведе зустріч з міністрами закордонних справ України і Грузії, і це також буде знаком солідарності союзників по Альянсу з двома близькими партнерами у цьому регіоні Чорного моря.