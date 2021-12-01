В ОП прокоментували відмову КСУ прийняти присягу двох суддів

Прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що Володимир Зеленський "засмучений" відмовою Конституційного Суду прийняти присягу двох суддів КС за президентською квотою, повідомляє УНІАН.

"Володимир Зеленський засмучений відмовою КСУ приймати присягу кандидатів на вакантні позиції за президентською квотою. Для Офісу президента це виглядає затягуванням часу з надією на те, що кругова порука в судовій системі знову спрацює, і Верховний суд ухвалить вигідні рішення для скомпрометованої верхівки КСУ" , - зауважив Никифоров на сторінці у Facebook.

За його словами, президент сподівається, що у Верховному Суді усвідомлюють суспільний запит на судову реформу, як і те, що вона є ключовою умовою для економічного розвитку країни.