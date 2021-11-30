ЗСУ наступного року візьмуть участь у 26 багатонаціональних навчаннях

У 2022 підрозділи Збройних сил України візьмуть участь у 26 багатонаціональних навчаннях - як на території України, так і поза межами, повідомляє Укрiнформ.

«У 2022 в нас заплановано проведення 10 багатонаціональних навчань на території України, до участі в яких планується залучити близько 21,5 тисячі військовослужбовців України та близько 11 тисяч іноземних учасників навчань» , - написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Фейсбуці.

Окрім того, підрозділи ЗСУ візьмуть участь у 16-ти багатонаціональних навчаннях поза межами України, додала вона. За словами заступниці міністра, участю у таких навчаннях досягається взаємосумісність ЗСУ зі збройними силами держав-членів НАТО, відпрацьовуються сучасні підходи до застосування військ.

Також, підкреслила вона, відбувається злагодження підрозділів, відпрацювання набутих знань, нових навичок та обмін досвідом.

«Зрештою, це потужна демонстрація солідарності та готовності до спільних дій і підвищення оборонних спроможностей» , - наголосила Маляр.

Фінансування витрат, пов’язаних із підготовкою та проведенням багатонаціональних навчань на території України та поза її межами у 2022 році планується здійснити в межах асигнувань, передбачених Міністерству оборони України на 2022 рік, підсумувала вона.