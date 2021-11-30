Антивакцинатора Стахіва відправили на психіатричну експертизу

Галицький районний суд Львова 30 листопада ухвалив рішення про проведення судово-психіатричної експертизи одному з лідерів антивакцинаторів, 36-річному Остапові Стахіву, повідомляє Радіо Свобода.

Протягом 30 днів підозрюваний перебуватиме на обстеженні у спеціалізованій лікарні у Львові.

Остапа Стахіва підозрюють у діях, «спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади». Ця стаття 109 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі до 10 років.

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