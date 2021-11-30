Блінкен прокоментував інформацію про підготовку держперевороту в Україні

Зусилля з дестабілізації ситуації всередині країни є частиною тактики Росії, і США серйозно аналізують ситуацію після заяв України про підготовку перевороту. Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у ході спілкування зі ЗМІ разом з міністром закордонних справ Латвії Едгарсом Рінкевічсом, повідомляє Голос Америки.

Відповідний текст розміщено на сайті Держдепу США.

"Ми бачили методичку (Russians’ playbook - прим.) багато разів. І частина цієї методички це спробувати штучно створити так звану провокацію як виправдання для чогось, що Росія весь час планувала зробити" , - відзначив Блінкен.

При цьому голова зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів Америки наголосив, що зможе висловитись детальніше після консультацій із союзниками по НАТО щодо України, та інших питань.

Блінкен також наголосив, що у ході зустрічі міністрів НАТО у Ризі буде обговорюватись питання щодо можливих додаткових заходів для посилення оборони Альянсу у контексті занепокоєння викликаного діями Росії вздовж кордонів України.

Водночас міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс заявив, що обговорив із Блінкеном поточну ситуацію в Україні та навколо України. За його словами сторони дійшли консенсусу, що накопичення військових сил Росією та рух військових сил викликають велике занепокоєння.