У Німеччині посилюють обмеження для невакцинованих

Центральний уряд – той, який іде у відставку, і майбутнє, – а також прем'єри федеральних земель погодилися у вівторок із необхідністю посилення обмежень контактів з метою перервати четверту хвилю пандемії коронавірусу, повідомляє Укрiнформ.

Зокрема, як заявив представник федерального уряду, досягнуто домовленості зробити до Різдва до 30 мільйонів щеплень першою та другою дозою.

Також пропонується запровадження широких обмежень на контакти, особливо для тих, хто не був вакцинований, як у сфері особистого спілкування, так і можливості відвідувати масові заходи та магазини роздрібної торгівлі (ще раніше для невакцинованих закрилися перукарні, салони для догляду за тілом та фітнес-клуби).

Було вирішено «підготувати своєчасне рішення щодо загальних вимог до вакцинації». Як стало відомо, майбутній канцлер, а нині віцеканцлер та міністр фінансів Олаф Шольц наполягає на запровадженні з лютого 2022 року обов'язкової вакцинації для всіх.

Деталі пропозицій мають бути опрацьовані до четверга.

У різних федеральних землях також буде запроваджені «старі» правила щодо обмеження контактів двома домогосподарствами, але тільки для невакцинованих. Ігри Бундесліги здебільшого проводитимуться без глядачів. Федеральні землі також можуть прийняти свої обмеження відповідно до ситуації на місцях.