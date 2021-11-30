ЦВК припинила п'ять ініціатив щодо всеукраїнських референдуму
Центральна виборча комісія припинила п'ять ініціатив щодо проведення всеукраїнських референдумів, повідомляє Корреспондент.
У ЦВК було зареєстровано 5 ініціативних груп всеукраїнського референдуму з народної ініціативи, які планували організувати збір підписів виборців для винесення на всеукраїнський референдум:
- Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?
- Чи підтримуєте Ви приватизацію шляхом продажу великої приватизації в Україні?
- Чи підтримуєте Ви пропозицію, щоб газ, що видобувається на території України, постачався громадянам України з метою використання у побутових потребах та державних та комунальних підприємств, установ та організацій за ціною, яка включає ціну його видобутку та прибавку до ціни видобутку не більше 30 відсотків?
- Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу в Україні?
- Чи підтримуєте Ви легалізацію наркотику марихуани в Україні?
Зазначається, що на збір підписів згідно із законодавством відведено 90 днів з дня реєстрації ініціативи. У певний термін відповідні документи до ЦВК не надійшли. Центральна виборча комісія прийняла до відому, що підписні листи на підтримку ініціатив проведення всеукраїнського референдуму з народної ініціативи із зазначених питань до ЦВК не передано та припинила такі ініціативи.