У НАТО заявили про єдність у протидії агресії РФ проти України

Міністри закордонних справ НАТО обговорили поточне російське військове нарощування навколо кордонів України та на тимчасово окупованих територіях. Вони були єдиними в тому, що будь-яка подальша агресія проти України матиме для РФ високу ціну, серйозні політичні та економічні наслідки, повідомляє Укрiнформ.

Про це сьогодні у Ризі під час пресконференції за підсумками першого дня зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Ситуація в Україні та навколо неї залишається швидкоплинною та непередбачуваною. Немає впевненості щодо намірів Росії, ми бачимо значну та незвичайну концентрацію військ, яка є невиправданою та не має пояснення, а також риторику ненависті та дезінформацію. Міністри обговорили цю ситуацію. Ми є єдиними в намірі стримати Росію від будь-яких подальших агресивних дій. Ми закликаємо Росію бути прозорою, провести деескалацію та зменшити напругу. Будь-яка подальша російська агресія у майбутньому проти України матиме велику ціну, і матиме серйозні політичні та економічні наслідки для Росії» , - наголосив керівник Альянсу.

При цьому він зауважив, що союзники по НАТО враховують той факт, що Росія до цього моменту вже використовувала військову силу проти України та інших сусідів.

«Міністри були дуже чіткими: не має бути жодного непорозуміння або прорахунків щодо рішучості НАТО. Ми є єдиними та стоїмо разом для оборони та захисту всіх союзників. Ми будемо продовжувати активно оцінювати ситуацію, щоб забезпечити наявність всіх необхідних планів до дії» , - підкреслив Столтенберг.

Він нагадав, що союзники по НАТО продовжують надавати політичну та практичну підтримку Україні, яка є поважним партнером, та привітав зважену відповідь України на триваючі провокації з боку Росії. Вже завтра міністри закордонних справ НАТО зустрінуться з керівниками зовнішньополітичних відомств України та Грузії, щоб обговорити розвиток цієї ситуації.