В Ізраїлі заявили про ефективність наявних вакцин від "Омікрону"

Міністр охорони здоров’я Ізраїлю Ніцан Горовіц заявив, що повний курс вакцинації та бустерна доза захищають від нового варіанту коронавірусу, повідомляє Укрінформ.

«Найближчими днями ми отримаємо більш точну інформацію щодо ефективності вакцин від «Омікрону», але вже є простір для оптимізму, і є перші сигнали про те, що вакциновані, які зробили щеплення нещодавно або отримали бустерну дозу, будуть захищені також і від цього штаму» , - заявив Горовіц, пишуть ізраїльські ЗМІ.

Також він додав, що кожен, хто заразиться новим варіантом коронавірусу, не бувши вакцинованим, наражає себе на непотрібний ризик.

ЗМІ відзначає, що увечері у вівторок ізраїльський «12 канал» оприлюднив дослідження, згідно з яким вакцина Pfizer лише трохи менш ефективна проти «Омікрону», ніж проти «Дельти»: 90% проти 95%. Відзначається, що в обох випадках вакцина з імовірністю 93% захищає від важкого перебігу хвороби.

Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю поки не підтвердило результати цього дослідження, проте очікується, що офіційні результати досліджень будуть оприлюднені найближчим часом. Наразі в Ізраїлі досліджують 11 осіб, які, ймовірно, заразилися новим варіантом вірусу, а також ще понад 40, з якими вони контактували. Наразі у країні лише 4 офіційно підтверджених випадки зараження «Омікроном».