Штам "Омікрон" дістався Бразилії

Глава регіонального управління охорони здоров'я Жан Горінштайн заявив, що фахівці підтвердили два випадки зараження "Омікрон"-штамом коронавірусу в Бразилії. З понеділка влада призупинила доступ в країну мандрівникам, які побували в державах півдня Африки, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

За даними Горінштайна, заражені раніше не прищеплювалися від коронавірусної інфекції ні в Бразилії, ні за кордоном, інформує CNN Brazil.

"Тепер це вже не попередні дані. Технічні характеристики проведеного дослідження - дослідження вірусу за генотипом - були досить точні. Результати клініки "Альберт Ейнштейн" були відправлені в Інститут Адольфу Лутца, який підтвердив, що мова йде про зразки, порівнянні з "Омікроном", варіантом, виявленим в листопаді в ПАР" , - заявив він.

Раніше у вівторок бразильське Національне агентство з санітарного нагляду повідомило про два попередньо підтверджені випадки зараження в країні "Омікрон" - штамом коронавірусу.

Йдеться про подружню пару, яка прямувала до ПАР. Чоловік прибув звідти 23 листопада з негативним тестом на COVID-19, проте перед зворотним вильотом з Бразилії він з дружиною 25 листопада здав необхідні для цього аналізи, і вже результати цих тестів виявилися позитивними. Таким чином, підкреслюють санітарні влади, носій "Омікрон"-штаму прибув в країну раніше, ніж про виявлення інфекції повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Зараження штамом "Омікрон" було підтверджено в приватній клініці в Сан-Паулу, яка повідомила про це Anvisa 30 листопада.