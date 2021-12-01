У Білорусі заарештували фрілансера Радіо Свобода

Суд у Мінську заарештував на 10 діб фрілансера білоруської служби Радіо Свобода Андрія Кузнечика. Його звинуватили у «дрібному хуліганстві», повідомляє Радіо Свобода.

Подробиці справи не повідомляють. За даними білоруської служби Радіо Свобода, рішення суд ухвалив ще 26 листопада, родичам про нього повідомили пізніше.

Андрія Кузнечика затримали 25 листопада під час велосипедної прогулянки. Силовики провели у нього вдома обшук, забрали всю техніку і телефон, мобільний телефон і планшет дружини, а також гроші.

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