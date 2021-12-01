Twitter видалятиме фото людей, опубліковані без їхньої згоди

Twitter почне видаляти фотографії або відео людей, які були опубліковані без їхньої згоди. Для цього потрібно, щоб людина повідомила про порушення, повідомляє Обозреватель.

Про оновлення йдеться в блозі соціальної мережі. Водночас нововведення поширюватиметься не на всіх. Уточнюється, що видаляти не будуть фото чи відео, а також твіти, які стосуються громадських діячів.

Те саме стосується й випадків, коли повідомлення опубліковане у суспільних інтересах. Винятком щодо публічних осіб будуть випадки, якщо публікація особистих зображень здійснюватиметься для залякування чи переслідування.