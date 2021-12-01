Український супутник Січ успішно пройшов випробування

У Дніпрі в КБ Південний супутник Січ-2-30 успішно пройшов випробування і найближчим часом буде відправлений на космодром на мисі Канаверал до США, повідомляє Корреспондент.

"Український супутник Січ-2-30, виготовлений в КБ Південне у місті Дніпро, успішно пройшов усі заплановані випробування та готовий до відправки на пускову базу на мисі Канаверал (штат Флорида, США)" , - про це заявив голова Державної космічної агенції України Володимир Тафтай.

Повідомляється, що відправлення з Дніпра до США відбудеться найближчими днями. У США будуть проведені роботи з підготовки супутника до запуску та його стикування з ракетою-носієм. Запуск супутника заплановано на 10 січня 2022 року.