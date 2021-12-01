Шмигаль сподівається на посилення кооперації країн Асоційованого тріо з ЄС

Посилення кооперації країн Асоційованого тріо з Європейським Союзом має бути відображено в декларації саміту Східного партнерства, повідомляє Укрiнформ.

Про це наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на спільному з главами урядів Грузії Іраклієм Гарібашвілі та Молдови Наталією Гавріліце брифінгу в Брюсселі, передає кореспондент Укрінформу.

“У рамках підготовки шостого саміту Східного партнерства ми зробили декілька інших кроків для наповнення цього формату конкретним змістом” , - наголосив Шмигаль.

Прем’єр-міністр зазначив, що Тріо має на меті посилити кооперацію з Євросоюзом у сферах зеленої та цифрової трансформації, сумісності, енергетичної безпеки, у судовій сфері, внутрішніх справах, стратегічних комунікацій та охорони здоров’я.

Очільник уряду підкреслив, що це має бути відображено у спільній декларації за підсумками саміту Східного партнерства. Шмигаль також поінформував, що Україна, Молдова і Грузія зацікавлені у переговорах з ЄС щодо лібералізації перевезень з країнами-членами ЄС.

“Країни Асоційованого тріо прагнуть імплементації пріоритетів Стратегії розумної мобільності ЄС та кооперації з ЄС щодо імплементації подальшої нової стратегії сумісності “Глобальні ворота” (Global Gateway). У співпраці з ЄС ми плануємо наближатися до зеленої трансформації транспорту в рамках стратегії Зеленої угоди” , - констатував урядовець.

За його словами, для досягнення цих цілей передбачається переорієнтація транспорту на швидкісну залізницю, багатомодальні перевезення, диджиталізацію, перехід вантажних перевезень з дорожніх на залізничні та водним транспортом.

Крім того, обговорювалася митна кооперація з ЄС. Три країни прагнуть співпрацювати щодо подальшої імплементації митного коду та альтернативних правил, зауважив прем’єр. Шмигаль також звернув увагу на об’єднання країн Тріо для залучення до ряду питань, що стосуються посилення енергетичної безпеки в Європі.