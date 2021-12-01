Прикордонна служба Польщі назвала кількість мігрантів, готових перетнути кордон

На території Білорусі перебувають близько 10 тис. іноземців, які прагнуть перетнути кордон і потрапити до Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За нашими даними, у Білорусі близько 10 тисяч іноземців, які планують нелегально перетнути кордон , - заявила на пресконференції речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська.

На запитання про табори мігрантів біля кордону з Польщею речниця відповіла:

"Ми не спостерігаємо жодних таборів на кордоні з Польщею. Наразі в околицях Кузьниці тихо, спроб силового перетину кордону немає. Наскільки нам відомо, іноземців збирали в цьому логістичному центрі, який знаходиться в Білорусі, неподалік від прикордонного переходу "Брузги". Ми не спостерігаємо таборів біля кордону. Люди там зараз не таборують, а вантажівками їх везуть білоруською стороною. Можливо, з цього центру, можливо, з інших місць, де вони збираються. Тому вони там не таборують."

З урахуванням того, що з білоруського боку накопичилося багато вантажівок, які потребують перетину кордону, вона сказала, що в правилах розмитнення нічого не змінилося, але скупчення сталося через закриття переїзду в "Кузьниці."