Кулеба озвучив ключові потреби України в оборонці

Голова МЗС Дмитро Кулеба підкреслив, що Україна має повне право на отримання військових технологій та зброї та назвав ключові поточні потреби України в оборонній сфері - системи протиракетного і протиповітряного захисту. Про це він розказав журналістам у Ризі, де триває зустріч глав МЗС країн НАТО, повідомляє Укрінформ.

«Щодо потреб в оборонній сфері, в першу чергу йдеться, про конкретні речі, які зміцнюють наші збройні сили - починаючи від устаткування, військової техніки. Тому що армія - це не лише «танки-літаки-гармати». Є й інші важливі речі: парамедицина (невідкладна меддопомога, - ред.), системи зв’язку. Наші ключові потреби зараз – це системи протиракетного і протиповітряного захисту», - сказав Кулеба.

При цьому він окремо зазначив, що Україна не перебуває під жодними санкціями чи ембарго щодо постачання зброї.