Маск презентував "кіберсвисток" від Tesla

Американський підприємець та мільярдер Ілон Маск представив новий товар від своєї компанії Tesla. Це «кібресвисток». Про це винахідник розповів у Twitter, повідомляє Лента.Ру.

"Посвисти на "Теслі". Не купуйте ганчірочку для протирання Apple, купіть краще наш свисток" , - запропонував покупцям Маск.

Новий товар виконаний у вигляді концепту Cybertruck. Він виготовлений з нержавіючої полірованої сталі і вважається «преміальною колекційною річчю». Вартість "кіберсвистка" складає 50 доларів.