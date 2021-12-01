У центрі Львова пограбували та підпалили салон краси

У Львові у вівторок, 30 листопада, невідомі пограбували та підпалили салон краси з відвідувачами, що перебували усередині, повідомляє Корреспондент.

За словами постраждалих, невідомі увірвалися до салону краси на вулиці Шота Руставелі. Вони змусили весь персонал лягти на підлогу, забрали цінні речі та підпалили приміщення.

Повідомляється, що нападники побили персонал і викрали два мобільні телефони. На місці працюють поліцейські, рятувальники, медики та служба газу.