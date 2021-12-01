Жителя Одеси спіймали на збуті персональних даних іноземців

В Одесі викрито місцевого жителя на продажу персональних даних 42 млн іноземців, повідомляє УНІАН.

За даними Департаменту кіберполіції Національної поліції України, 32-річний одесит у месенджері збував бази даних з персональними відомостями іноземних громадян. Бази містили прізвища, імена та по батькові, номери телефонів і соціального страхування, паспортні та банківські дані. Крім цього, фігурант збував бази з авторизаційними даними до акаунтів різних поштових сервісів.

Одна така база містила від 100 до 1 тис. записів за персональними даними іноземців. Залежно від обсягу бази коштувала вона до 1 тис. дол. Оплату підозрюваний отримував на електронні гаманці.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання чоловіка. Вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі та карти пам'яті. В ході попереднього огляду вилученої техніки кіберполіцейські виявили бази даних, які налічували інформацію щодо 42 млн іноземців.

На даний час йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 361-2 (несанкціонований збут або поширення інформації з обмеженим доступом, що зберігається в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства) Кримінального кодексу України.