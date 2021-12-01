Глава МЗС Британії проїхалася на танку в Естонії та звернулася до РФ

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс під час візиту до Естонії на зустріч глав МЗС країн-членів НАТО застерегла Росію від «стратегічної помилки» — можливого військового вторгнення в Україну, повідомляє Новое время.

Пресслужба МЗС Великобританії уточнює, що Трасc напередодні зустрічі глав МЗС країн-членів Альянсу відвідала британський контингент, який у кількості 800 солдатів дислокується в Естонії в рамках посиленої передової присутності НАТО в Польщі та країнах Балтії. Трасc серед іншого проїхала на танку.

«Ми хочемо миру, в якому свобода та демократія не просто виживають, а процвітають. З цією метою ми разом з іншими демократичними країнами виступимо проти зловмисної діяльності Росії. Ми підтримуватимемо Україну та стабільність на Західних Балканах, щоб забезпечити їхню безпеку та підвищити їхню економічну стійкість. Ми вже бачили цей сценарій Кремля і раніше, коли Росія неправдиво стверджувала, що її незаконна анексія Криму була відповіддю на агресію НАТО» , — заявила вона.

Глава МЗС Великобританії наголосила, що «будь-які дії Росії щодо підриву свободи та демократії, якими користуються наші партнери, були б стратегічною помилкою».