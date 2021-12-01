Словенія остаточно відмовилася від вакцини Johnson&Johnson

Міністр охорони здоров’я Словенії Янез Поклукара повідомив про рішення остаточно відмовитись від використання вакцини від коронавірусу компанії Johnson&Johnson після смерті 20-річної дівчини, повідомляє Новое время.

Згідно з інформацією The Guardian, уряд ухвалив рішення після того, як експерти підтвердили, що дівчина померла від крововиливу в мозок та утворення тромбів, що стало побічним ефектом вакцинації.

Зазначається, що інцидент стався у вересні 2021 року. Тоді було оголошено тимчасову заборону, яка тепер буде постійною.

Влада Словенії зазначила, що на 16 мільйонів щеплень вакциною, які зробили в Євросоюзі, було зафіксовано шість смертей.