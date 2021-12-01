Курс валют НБУ на 1 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 1 грудня 2021 року

Курс долара у порівнянні з 30 листопада досяг рівня 27.21 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 30.92 за 1 євро.

Курс рубля підвищився на 2 коп. до 3.66 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 36.31 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 30 коп. до 29.66 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 11 коп. до 6.64 за 1 польський злотий.