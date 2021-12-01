Курс валют НБУ на 1 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 1 грудня 2021 року
Курс долара у порівнянні з 30 листопада досяг рівня 27.21 за 1 долар.
Курс євро досяг рівня 30.92 за 1 євро.
Курс рубля підвищився на 2 коп. до 3.66 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 36.31 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 30 коп. до 29.66 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого підвищився на 11 коп. до 6.64 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.214 200
|EUR
|Євро
|30.922 100
|RUB
|рубль
|0.365 910
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.310 500
|CHF
|Швейцарський франк
|29.659 600
|PLN
|Польський злотий
|6.636 300