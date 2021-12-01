У Сенаті США погодилися розглянути санкції проти "СП-2" - The Hill

Демократи Сенату Конгресу США погодилися включити в пакет поправок до проєкту оборонного бюджету країни на нинішній фінансовий рік (почався 1 жовтня) ініціативу щодо "Північного потоку-2". Вона передбачає введення санкцій проти компаній за участь у сертифікації газопроводу, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Як пише The Hill, керівництво Сенату працює над досягненням угоди про прийняття в середу проєкту оборонного бюджету. Керівництво фракцій обох партій в Сенаті поки з'ясовує, чи буде хто-небудь із законодавців виступати проти даної пропозиції і вирішить його заблокувати.

Законодавці мають намір 1 грудня провести голосування по пакету з 21 поправки до проєкту бюджету. У цей пакет було включено низку пропозицій республіканців, серед яких рестрикції проти компаній за участь у сертифікації газопроводу.

За даними видання, Держдепартамент намагався переконати демократів у Сенаті заблокувати дану поправку.

Як очікується, після затвердження 21 поправки Сенат голосуватиме щодо остаточного прийняття проєкт оборонного бюджету на приблизно 770 млрд доларів. Як зазначає видання, домовленості поки остаточно не затверджені.