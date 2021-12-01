Сьогодні перекривають центр Києва: список вулиць
У Києві обмежать рух транспорту від 6 години 1 грудня у зв'язку з проведенням масових заходів. Про це інформувала Київська міська державна адміністрація, повідомляє Укрiнформ.
Зокрема зазначають, що 1 грудня 2021 року в місті Києві відбудуться заходи з масовою участю громадян, і у зв'язку з цим з 06.00 год у середу буде обмежено рух усіх видів транспортних засобів та внесено зміни в маршрути руху громадського транспорту у наступних місцях:
- вул. Хрещатик (від вул. Б. Хмельницького до Європейської пл.),
- вул. Михайлівською (від вул. Хрещатик до вул. Велика Житомирська),
- вул. Малою Житомирською (від Майдану Незалежності до Володимирського проїзду),
- вул. Софіївською (від Майдану Незалежності до Володимирського проїзду),
- пров. Т. Шевченка,
- вул. Б. Грінченка,
- вул. Костельною (від вул. Михайлівської до вул. Трьохсвятительської),
- вул. Круглоуніверситетською,
- вул. М. Грушевського (від пл. Арсенальної до Петрівської алеї),
- вул. Шовковичною (від вул. М. Грушевського до вул. Басейної),
- вул. Інститутською (від вул. Садової до Майдану Незалежності),
- вул. Лютеранською (від вул. Шовковичної до вул. Хрещатик).
Однак у КМДА не уточнили, які масові акції заплановано на 1 грудня. Водночас відомо, що увечері 1 грудня, зокрема, на Майдані Незалежності запланована мирна акція "ЗахисТИ Україну - зупини переворот", а також акція протесту Нацкорпусу.
Перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що 1 грудня готуються "підвезення" людей до парламенту для блокування проходів, а в регіонах людях пропонують по тисячі гривень на день для участі в держперевороті.