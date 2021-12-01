Сьогодні перекривають центр Києва: список вулиць

У Києві обмежать рух транспорту від 6 години 1 грудня у зв'язку з проведенням масових заходів. Про це інформувала Київська міська державна адміністрація, повідомляє Укрiнформ.

Зокрема зазначають, що 1 грудня 2021 року в місті Києві відбудуться заходи з масовою участю громадян, і у зв'язку з цим з 06.00 год у середу буде обмежено рух усіх видів транспортних засобів та внесено зміни в маршрути руху громадського транспорту у наступних місцях:

вул. Хрещатик (від вул. Б. Хмельницького до Європейської пл.),

вул. Михайлівською (від вул. Хрещатик до вул. Велика Житомирська),

вул. Малою Житомирською (від Майдану Незалежності до Володимирського проїзду),

вул. Софіївською (від Майдану Незалежності до Володимирського проїзду),

пров. Т. Шевченка,

вул. Б. Грінченка,

вул. Костельною (від вул. Михайлівської до вул. Трьохсвятительської),

вул. Круглоуніверситетською,

вул. М. Грушевського (від пл. Арсенальної до Петрівської алеї),

вул. Шовковичною (від вул. М. Грушевського до вул. Басейної),

вул. Інститутською (від вул. Садової до Майдану Незалежності),

вул. Лютеранською (від вул. Шовковичної до вул. Хрещатик).

Однак у КМДА не уточнили, які масові акції заплановано на 1 грудня. Водночас відомо, що увечері 1 грудня, зокрема, на Майдані Незалежності запланована мирна акція "ЗахисТИ Україну - зупини переворот", а також акція протесту Нацкорпусу.

Перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що 1 грудня готуються "підвезення" людей до парламенту для блокування проходів, а в регіонах людях пропонують по тисячі гривень на день для участі в держперевороті.