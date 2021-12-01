Україна отримала статус спостерігача в AQUAPOL

Україна отримала статус спостерігача в Асоціації Міжнародного поліцейського співробітництва на воді AQUAPOL - платформі, створеній у 2002 році, повідомляє Укрiнформ.

“МВС спільно з Національною поліцією України досягнуло ще більшого прогресу в створені безпечного та захищеного середовища для кожного українця. З січня 2022 року оперативна взаємодія та співпраця з правоохоронцями країн-членів ЄС виходить на новий рівень – Україна отримала статус спостерігача в Асоціації Міжнародного поліцейського співробітництва на воді AQUAPOL” , - інформує Міністерство внутрішніх справ України у Фейсбуці.

Зазначається, що створений у 2002 році AQUAPOL є платформою для вивчення та обміну передовою практикою правоохоронних органів у Європі, які мають спільну мету – забезпечення безпеки водних шляхів і водного транспорту, а також захист навколишнього природного середовища шляхом боротьби з незаконним транспортуванням відходів та боротьби з кримінальними правопорушеннями щодо забруднення морів.

“Цей винятковий випадок, коли до асоціації приймають країну, що не є членом ЄС, підкреслює зацікавленість міжнародних партнерів у взаємовигідному співробітництві з нашою країною, що сприятиме ефективності у досягненні спільної мети в боротьбі з незаконною міграцією, торгівлею людьми, контрабандою товарів, протидії незаконному обігу зброї та наркотиків” , - уточнили у відомстві.

Вже з наступного року для української водної поліції відкриваються нові можливості для ефективної взаємодії з партнерами із Болгарії, Румунії, Угорщини, Хорватії та Німеччини в межах Дунайського центру, участі в спільних операціях, переваги оперативної комунікації та швидкого обміну інформацією, що є передумовою для запобігання та розслідування правопорушень на воді.