Найдорожчі та найдешевші міста для життя у світі

Тель-Авів було визнано найдорожчим для життя містом у світі, повідомляє УНІАН.

Причиною цьому стало швидке зростання інфляції, яка збільшила вартість низки товарів і послуг у всьому світі з початком пандемії COVID-19.

Згідно зі щорічним рейтингом Economist Intelligence Unit (EIU), ізраїльське місто піднялося на п'ять позицій за останні 12 місяців, обійшовши торішніх чемпіонів - Париж, Гонконг і Цюрих, пише The Guardian.

Тепер французька столиця розділила з Сінгапуром друге місце, а Цюрих і Гонконг увійшли до п'ятірки лідерів. На шостому місці опинився Нью-Йорк, на сьомому - Женева. Замикають першу десятку Копенгаген, Лос-Анджелес і Осака.

Лондон піднявся на три позиції - до 17 місця, Сідней - на одну, до 14-го, а Мельбурн - на дві, до 16-го.

Різке зростання рейтингу Тель-Авіва частково пов'язують зі зміцненням національної валюти, шекеля, щодо долара, а також зростанням цін на транспорт і продукти. Зокрема, місто посіло друге місце за дорожнечею алкоголю і транспорту, а також третє місце у всіх 10 основних категоріях витрат EIU.

Крім того, цього року рейтинг поповнився 40 новими містами. Столиця Шотландії, Единбург, посіла провідну позицію серед нових міст, розмістившись на 27 місці в рейтингу. Два інших нових міста - Штутгарт і Сан-Дієго - також увійшли до топ-50.

При цьому найбільше за рік серед міст у рейтингу подешевшало життя в Римі: з 16 місця він перейшов на 48-е через різке падіння цін на продукти та одяг. Також значно дешевше стало жити в Бангкоку і Лімі.

Водночас найсильніше життя подорожчало в Тегерані: місто піднялося одразу на 50 позицій в рейтингу і посіло 29 місце. Там спостерігається нестача товарів і зростання цін на імпортну продукцію через відновлення санкцій США.

Найдешевшим містом для життя, згідно з рейтингом, визнано Дамаск. За ним слідують Триполі в Лівії й Ташкент, столиця Узбекистану.

Київ посів у рейтингу 88 місце.

Як повідомляв УНІАН, торік Цюрих, Париж і Гонконг розділили перше місце серед міст, проживання в яких обходиться найдорожче.

При цьому українська столиця опинилася на 101 місці зі 132.