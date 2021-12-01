Що очікується на валютному ринку у середу

Першого дня грудня очікується посилення тиску на гривню. Покупки нерезидентів для виведення чергової порції дивідендів та імпортерів за новими контрактами традиційно збігаються за часом зі зниженням пропозиції валюти від експортерів, яким уже виплатили компенсацію ПДВ, і вони не так гостро потребують оборотної гривні.

Крім того, сьогодні у Києві очікуються мітинги протесту. Політична напруженість явно не додасть гривні сил. Відтак зростають шанси найближчим часом побачити ще одну спробу зростання у напрямку рівня 27,50 гривень. Національний банк продовжить уважно спостерігати за ситуацією, готовий втрутитися будь-якої хвилини, коли це буде потрібно. Вчора одним своїм виходом із інтервенцією на продаж він уже обмежив зростання котирувань безготівкового долара; не знадобилося навіть продавати.

Відкриття торгів середи очікується на рівні 27,10/27,20 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва у вівторок оперативно відстежував те, що відбувається на міжбанку: цінники то росли, то знижувалися, то знову йшли вгору. Вранці оптові обмінники Києва продавали готівкового «американця» по 27,30-27,33 гривень. До 11-ї години цінник ненадовго підняли до 27,35 гривень, але щойно на міжбанку намітилося зниження, ціни на готівкову валюту почали падати буквально на очах. До 14:30 у Києві долар подешевшав до 27,20-27,22 гривень. Проте така ціна теж протрималася недовго; вже до 17-ї години обмінки підняли цінник до 27,21-27,23 гривень. Сьогодні продаж у Києві стартує з 27,30-27,32 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. У разі виникнення найменших ознак гальмування зростання безготівкового долара на готівковому ринку, можливий швидкий розворот і початок зниження цінників.

Євро на ринку FOREX у вівторок спочатку виріс до позначки 1,1380 долара, а потім різко обвалився до 1,1232 долара після початку виступу глави ФРС США Джерома Пауелла, який заявив, що ризик інфляції у США та світі загалом збільшився. Згодом євро скоригувався до 1,1345 долара та вранці середи торгується в діапазоні 1,1316-1,1342 долара. Готівковий євро у вівторок продавали переважно по 30,87-30,92 гривень; надвечір з'явилися пропозиції по 30,83-30,85 гривень. Сьогодні вранці продажі розпочнуться з 30,80-30,83 гривень. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. Першого дня нового місяця можливі різкі коливання ціни євровалюти як у світі, так і в Україні.

Російський рубль у вівторок зміцнився з 75,20 до 74,00 рублів за долар на тлі загальної слабкості американського долара. Вранці середи він продовжив зростати і досяг позначки 73,73 рублів за долар на тлі відновлення світових цін на нафту, що почалося, після дводенного обвалу: за ніч марка Brent подорожчала на 4 долари, до 72 доларів за барель. Готівковий рубль у столиці у понеділок продавали по 3,63-3,65 гривні за 10 рублів. Сьогодні є передумови очікувати, що рубль подорожчає ще на 2-3 копійки, до 3,65-3,68 гривень за 10 рублів.