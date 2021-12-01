Вино в Україні почнуть продавати у жерстяних банках

Верховна Рада у вівторок, 30 листопада, проголосувала за відміну акцизних марок для натуральних вин і напоїв, а також ще низку нововведень та послаблень для учасників виноробного ринку, повідомляє UBR.

Про це розповів нардеп-мажоритарник Роберт Горват.

Також, за його словами, серед іншого український парламент ухвалив зміни до законодавства щодо ввезення суб'єктами господарювання тестових зразків алкогольних напоїв, визначив процедуру електронного ліцензування та закріпив безстрокову дію ліцензій.

Крім цього, новації дозволять виноробам випускати свою продукцію в новій тарі. З наступного року вона надійде на прилавки українських магазинів.