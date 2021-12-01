Киві не дали науковий ступінь: нардеп пригрозив молитвою

Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива прокоментував відмову атестаційної колегії Міносвіти у присвоєнні йому наукового ступеня, повідомляє Ділова столиця.

"Все, що ви, шавки боягузливі, у мене забрали, я поверну, а за тих, хто в цьому брав участь, тепер, як православний, молитимуся, знаю і згадаю кожного… Ви вже закінчуєте, а я тільки почав" , – зазначив нардеп.

Ківа також звернувся до президента Володимира Зеленського, запропонувавши главі держави позбавити його адвокатського свідоцтва.

Нагадаємо, атестаційна колегія Міністерства освіти і науки скасувала своє рішення про присвоєння народному депутату Іллі Киві наукового ступеня кандидата наук із державного управління.