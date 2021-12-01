Вчителям підняли зарплату

1 грудня 2021 року збільшено заробітну плату педагогів у школах на 8,4%, повідомляє УНІАН.

Так, зарплати у директорів установ зростуть з 15 тис. 742 до 17 тис. 057 грн; молодих вчителів без категорії та стажу роботи – з 9 тис. 015 до 9 тис. 768 грн; вчителів II категорії – з 11 тис. 124 до 12 тис. 053 грн; вчителів I категорії – з 11 тис. 912 до 12 тис. 906 грн; вчителів вищої категорії – по 12 тис. 698 до 13 тис. 759 грн; асистентів вчителя – з 10 тис. 338 до 11 тис. 200 грн. У керівників гуртків зарплата зросте з 11 тис. 124 до 12 053 грн, у педагогів-організаторів і категорії – з 10 тис. 445 до 11 тис. 317 грн.

У МОН нагадали, що 1 січня 2021 року зарплати зросли на 20%.

Держбюджет-2021 і обіцяне підвищення зарплат

15 грудня 2020 року Верховна Рада ухвалила законопроект Ппро державний бюджет України на 2021 рік.

16 грудня 2020 року міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що згідно з "бюджетом можливостей", працівникам освіти будуть підвищено зарплати на 26%, медикам – на 30%.

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет заявив, що протягом 2021 року зарплати педагогів у порівнянні з серпнем 2020 року зростуть майже на 30%.