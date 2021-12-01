Послання Зеленського до Верховної Ради:всі подробиці

У середу, 1 грудня, президент України Володимир Зеленський виступить у парламенті з традиційним посланням до Верховної Ради. Питання, які він має зачепити, стосуватимуться внутрішнього і зовнішнього становища держави, повідомляє Обозреватель.

На засідання запросили представників громадськості, серед яких ветерани, науковці та медики.

Напередодні в Telegram-каналі "слуги народу" Олександра Качури повідомлялося, що на засідання ВРУ, де виступатиме президент, планують запросити громадськість. Сам нардеп порахував це хорошою ініціативою, адже, за його словами, парламент має бути максимально відкритим.

У мережі також було опубліковано список осіб, яких планувалося запросити на послання президента в Раді.

Послання президента до ВРУ призначили на 1 грудня. Джерело: t.me/kachuratut

Список осіб, яких планувалося запросити на послання президента в Раді. Джерело: t.me/kachuratut

Список осіб, яких планувалося запросити на послання. Джерело: t.me/kachuratut