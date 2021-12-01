Ціни на нафту пішли вгору

Котирування нафти ростуть вранці в середу після обвалу на день раніше, повідомляє Интерфакс.

До 7:03 за київським часом лютневі ф'ючерси на Brent дорожчали на лондонській біржі ICE Futures на $1,95 (2,82%), до $71,18 за барель. За вівторок контракт подешевшав на $3,77 (5,4%) – до $66,18 за барель.

Січневі ф'ючерси на WTI на цей час дорожчали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на $1,74 (2,63%), до $67,92 за барель. У ході попередньої сесії WTI подорожчала на $1,8 (2,6%), до $69,95 за барель.

У центрі уваги трейдерів цього тижня чергове засідання ОПЕК+, на якому, як очікується, обговорюватиметься необхідність вжити заходів у відповідь на появу "омікрону". Деякі експерти не виключають, що ОПЕК+ може ухвалити рішення про призупинення нарощування видобутку.

Дані Американського інституту нафти (API) показали, що запаси нафти в США за тиждень скоротилися на 747 тисяч барелів. Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, зросли минулого тижня на 1 млн барелів. API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ та трубопроводів на добровільній основі.

Експерти чекають на офіційні дані Міненерго США, які будуть опубліковані пізніше в середу. Аналітики, опитані S&P Global Platts, в середньому очікують падіння запасів на 2,7 млн барелів.